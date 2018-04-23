В Кропоткине тренер по тхэквондо снимал в туалете на скрытую камеру воспитанниц

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

По данным СМИ, мужчина, который является президентом клуба тхэквондо и тренером, установил в туалете спортклуба скрытую камеру, на которую снимал воспитанниц. Видеозаписи хранились на его ноутбуке. Об этом узнала мать одной из воспитанниц и написала заявление в полицию. Тренер отстранен от занимаемой должности.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). Санкции статьи предусматривают до двух лет лишения свободы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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