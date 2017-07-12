В Кропоткине в новом храме Петра и Павла прошла первая служба

Православные во всем мире 12 июня отмечают день памяти святых апостолов Петра и Павла.

Этот праздник церковь причисляет к великим. Апостолы приняли мученическую смерть за свою веру в один день, с разницей в несколько лет. Почитать их начали сразу после казни.

В день памяти святых в Кропоткине открылся храм. Его появления прихожане ждали больше десяти лет. За строительство брались разные компании. Первоначально планировалось возвести деревянную часовню. Но дальше фундамента дело не шло, пока настоятель храма не обратился за помощью к местному предпринимателю. За два года храм по новому проекту был возведен.

«Как владыка сказал, сегодня мы младенцы, наш храм и мы в том числе. Мы сегодня начинаем нашу жизнь храмовую, церковную и надеемся на долгую, счастливую, вот именно божью жизнь», — сказал настоятель храма святых апостолов Петра и Павла Николай Черных.

Храм освятили накануне, а сегодня здесь прошла первая служба. На нее пришли сотни прихожан. Священники совершили обряд причастия. После этого под колокольный звон верующие прошли крестным ходом, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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