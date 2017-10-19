В Кропоткине возле котельной нашли тело 36-летнего мужчины

Погибшего обнаружили 19 октября около 9:00.

По данным следствия, во дворе котельной на улице Красной работник при обходе территории обнаружил тело 36-летнего мужчины. На место выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что погибший состоял на административном надзоре в полиции, употреблял наркотики, не имел постоянного места работы.

По версии следствия, конфликтов у погибшего ни с кем не было, следов насильственной смерти на теле не обнаружили. Ранее мужчина предпринимал попытки самоубийства.

«Момент самоубийства был зафиксирован на камеру наблюдения, установленную на соседнем здании. Согласно записям, мужчина повесился в 7:50», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» следователь Кропоткинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Краснодарскому краю Николай Владимиров.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

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