style=»width: 100%;»> В Кропоткине уничтожены яблоки без документов

В районе ул. Ленина города Кропоткин сотрудниками Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея был выявлен факт реализации продукции попавшей под продовольственное эмбарго РФ. Свежие яблоки в количестве 129,5 килограммов были уничтожены.

Товаросопроводительные и фитосанитарные документы на выявленную продукцию отсутствовали, но на упаковке имелась маркировка, где страной происхождения значилась Украина. На основании Указа Президента Российской Федерации от 29.07.2015 г. №391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» вышеуказанная продукция, запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации, была изъята и уничтожена, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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