В Кропоткине за уклонение от уплаты 194 млн рублей налогов будут судить предпринимателя

Материалы уголовного дела против директора ООО «Заря-1» с утвержденным обвинительным заключением в октябре передали в суд.

«Директора фирмы, занимающейся торговлей сельхозпродукцией, обвиняют по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В результате проведенной по делу экспертизы сумма долга предприятия с 248 млн рублей уменьшилась до 194 млн рублей. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела передали в суд. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» следователь Кропоткинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Краснодарскому краю Николай Владимиров.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», прокуратура Кавказского района во время проверки установила, что руководитель ООО «Заря-1» предоставил налоговые декларации с заведомо ложными сведениями. Таким образом он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость за третий квартал 2016 года на сумму более 248 млн рублей. Материалы проверки направили в следственный орган, в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

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