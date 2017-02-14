В Кропоткине завершили расследование смерти женщины на кирпичном заводе

В Кавказском районе в феврале завершили расследование уголовного дела о смерти женщины на кирпичном заводе в декабре 2014 года.

«По версии следствия, 49-летняя женщина работала на кропоткинском кирпичном заводе обжигальщицей кирпича. В ее обязанности входило помещать кирпич на обжиг в печь. В декабре 2014 года женщина выполняла также работу по транспортировке тележки с кирпичом к печи. При этом следствием установлено, что она не должна была выполнять эти обязанности. В результате сотрудница нарушила правила техники безопасности, из-за чего тележка с кирпичом покатилась и придавила женщину. Пострадавшая оказалась зажатой между тележкой и оборудованием. От полученных травм она скончалась на месте до приезда скорой помощи», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» следователь Кропоткинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Краснодарскому краю Николай Владимиров.

По данному факту в декабре 2016 года возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшем смерть человека. В качестве подозреваемой по делу привлекли 55-летнюю мастера цеха. Женщине предъявили обвинение. Расследование завершено, материалы дела передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего дело направят в суд.

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