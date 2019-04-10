В Крыловском районе прошел фестиваль «Свежий ветер»

Фестиваль современного молодежного искусства в 2019 году собрал рекордное количество участников — более 20 коллективов.

На мероприятие приехали 11 рок-групп и десять представителей рэп-направления. Музыканты со всего края соревновались в трех номинациях.

Тимашевская группа «У-качало» взяла кубок за исполнение лайт-рока. Среди хард-рокеров первое место занял коллектив «Железный феникс» из Красноармейского района. А среди рэп-исполнителей победу одержал Денис Васин из Тихорецка.

Все участники получили дипломы и подарки.

В 2019 году «Свежий ветер» прошел в 14 раз. Главная идея фестиваля — объединить неформальную спортивную и творческую молодежь в рамках одного масштабного события.