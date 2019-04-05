В Крыловском районе в детском саду открыли учебно-исследовательские теплицы

В детском саду станицы Крыловской дети учатся выращивать рассаду разными способами и наблюдают за развитием корней.

Во время прогулки воспитанники помогают обустраивать теплицу, которую построили в этом году. Выращенные на подоконнике огурцы, помидоры, свекла и фасоль требуют много места.

«Очень понравилось возиться с землей. Все это не просто руками, но и работа с пинцетом, развитие мелкой моторики — отлично, все нравится», — сказала воспитатель детского сада № 4 станицы Крыловской Алина Куцепалова.

На земле учат работать и школьников. В теплицах проводят практические занятия учителя биологии и технологии.

«Мы тут собираемся выращивать лучок, помидорчики, петрушку. Ходим мы сюда довольно часто. Поливаем, вырываем сорняки, ухаживаем за своим огородиком», — рассказал ученик школы № 7 станицы Октябрьской Евгений Белокобыленко.

«У нас-то ребята сельские, они знают, как это все растет. Просто не у всех дома есть теплицы, а сейчас этот вопрос достаточно актуален. Ребята посмотрят, насколько это выгодно. Возможно, это им пригодится в будущем», — отметила директор школы № 7 станицы Октябрьской Елена Задорожная.

Дети уже научились определять влияние концентрации углекислого газа в школьных кабинетах на рост рассады и оценивать качество грунта.

Защита школьных проектов будет проходить в краевой столице.