В Крыловском районе до конца года запустят новый грибной цех

Объем инвестиций в тепличный комплекс по выращиванию шампиньонов и производству компоста составит 2 млрд рублей. На предприятии создадут 250 рабочих мест.

«В рамках создания максимально комфортных условий для инвесторов в крае разработана система налоговых преференций, позволяющая получить льготу по налогам на имущество и на прибыль организации. Этот инвестиционный проект также может претендовать на получение льгот», — заявил глава департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Юрий Волков.

Появление нового грибного цеха в Крыловском районе было анонсировано в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. В рамках реализации проекта планировалось создать производство шампиньонного компоста для собственного выращивания шампиньонов и реализации компоста на оптовом рынке.

Площадь предприятия должна была составить 69 га, мощность — 36 тыс. т в год, объем производства шампиньонов — 10 тыс. т в год. Соглашение в сфере инвестиционных вложений подписали вице-губернатор Кубани Андрей Коробка, генеральный директор ООО «Воронежский шампиньон» Игорь Зубков и глава Крыловского района Виталий Демиров.

В октябре 2017 года розничная сеть «Магнит» запустила комплекс по выращиванию шампиньонов в поселке Дорожном Краснодара. Площадь цеха — 50 га, полезная площадь выращивания грибов составляет более 23 тыс. кв. м. Цех рассчитан на производство около 6,5 тыс. т грибов в год, сообщает «РБК Краснодар».

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