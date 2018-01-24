В Крыловском районе мужчина проник в дом пенсионерки и угрожал ей ножом

Предварительное расследование уголовного дела о разбое завершено.

В дежурную часть поступило сообщение от местной жительницы о том, что она стала жертвой разбойного нападения. Она рассказала, что ранним утром неизвестный мужчина, которого она несколько раз видела поблизости, зашел к ней в дом, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Угрожая ножом, преступник потребовал выдать ему все имеющиеся деньги. Женщина начала звать на помощь. Злоумышленник скрылся с места происшествия.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по ориентировке полицейские установили личность нападавшего и его местонахождение. Ранее судимого 46-летнего уроженца Читинской области задержали в Москве. Его доставили в отдел полиции Крыловского района.

Подозреваемого заключили под стражу. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

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