В Крыловском районе обнаружили 13 тыс. кустов конопли

Рейдовые мероприятия по уничтожению наркосодержащих растений провели сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков совместно с представителями казачества.

Рейды прошли в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2017». По итогам работы правоохранители обнаружили более 13 тыс. кустов конопли, что подтвердила проведенная экспертиза.

После вынесения решений, наркосодержащие растения были уничтожены, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Граждан, которые владеют информацией о местах, где занимаются сбытом, употреблением, хранением наркотических средств, где имеются незаконные посевы и очаги произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, а также о других нарушениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, просят сообщать по телефону 02 (с мобильного 102) или в любой территориальный отдел полиции.

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