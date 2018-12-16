В Крыловском районе открыли первый 3D-кинотеатр

Два современных кинозала появились в кинотеатре «Октябрь» в станице Крыловской.

Новый кинозалы оборудовали современно техникой в рамках федерального проекта Фонда кино по модернизации кинотеатров и открытию новых кинозалов в целях создания условий для показа национальных фильмов. Теперь местные жители смогут увидеть премьерные кинофильмы в цифровом формате 3D и им не придется ехать в соседние районы или в краевой центр.

Открытие современных кинозалов проходят при поддержке администрации Краснодарского края, министерства культуры региона и муниципальных властей.

Программа Фонда кино ставит своей целью вернуть доверие к российскому кино, сформировать у зрителя потребность смотреть его. Для участия в программе поступили сотни заявок практически из всех субъектов России, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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