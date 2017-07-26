В Крыловском районе строительство объездной дороги начнут в 2018 году

Проектно-сметную документацию на строительство новой трассы уже подготовили и направили на госэкспертизу.

Об этом сообщил глава Крыловского района Виталий Демиров на встрече губернатора Вениамина Кондратьева с активом муниципалитета. Участники обсудили исполнение поручений губернатора.

«Мы предполагаем, что до конца года получим положительное заключение и подадим заявку в край на софинасирование работ на данном участке», — пояснил Демиров.

Кондратьев отметил, что в случае соблюдения сроков необходимые деньги будут заложены в краевой бюджет.

Вице-губернатор Анна Минькова добавила, что в районе выполнили поручения главы Кубани в социальной сфере. В станице Новосергеевской открыли офис врача общей практики и детский сад. На эти цели из регионального бюджета выделили около 25 млн рублей.

Участники совещания рассмотрели вопросы дальнейшего развития муниципалитета. Губернатор отметил, что за год район не смог покинуть группу территорий с низким уровнем развития. Муниципалитет занимает 39 место в рейтинге. Чтобы изменить ситуацию, необходимы новые точки роста. По мнению Кондратьева, создавать производства следует в тех сферах, в которых район традиционно показывает динамику. Прежде всего, это сельское хозяйство.

Глава района заявил, что планируется строительство тепличного комбината по производству овощей, комплекса по выращиванию грибов, молочно-товарной фермы на 200 голов. Всего в работе находятся семь инвестпроектов. Глава Кубани уточнил, что их реализация должна быть на личном контроле руководителя муниципалитета.

«Эти проекты имеют стратегическое значение: в них вкладываются инвесторы, которые готовы платить налоги в местный бюджет и создавать рабочие места», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 26 июля проводит рабочий день в Крыловском районе.

В сентябре 2016 года жители Крыловского района обратились к губернатору с просьбой оказать содействие в обустройстве объездной дороги станицы Октябрьской. Она необходима для движения грузового транспорта, который проходит через населенный пункт, создавая опасность для жителей.

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