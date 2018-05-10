В Крыловском районе учителя физкультуры арестовали из-за связи со школьницей

10 мая в 11:24

В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 134 УК РФ о половом сношении с ребенком младше 16 лет.

Установлено, что 39-летний мужчина работал учителем физкультуры в школе, где училась девочка. С октября 2016 года по апрель 2018 года он по обоюдному согласию вступал со школьницей в половую связь. При этом злоумышленник знал, что девочка не достигла 16-летнего возраста. О случившемся девочка стеснялась рассказать родителям.

Из-за ухудшения состояния здоровья пострадавшая попала в больницу. Там врачи обнаружили факт совершенного в ее отношении преступления и сообщили об этом в правоохранительные органы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подозреваемого арестовали. Следствие устанавливает обстоятельства преступления. Расследование продолжается.

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