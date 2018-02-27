В Крыловском районе за разбойное нападение на АЗС парня посадили на семь лет

27 февраля в 13:24

Приговор суда в феврале вступил в законную силу.

Суд согласился с доказательствами гособвинителя и вынес приговор в отношении 29-летнего жителя станицы Октябрьской. Его признали виновным по ч. 3 ст. 162 УК РФ в разбое, совершенном с угрозой применения, насилия опасного для жизни, с применением оружия и незаконным проникновением в помещение. Подсудимый признал вину в полном объеме. Суд назначил ему семь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Крыловском районе в ноябре 2017 года грабитель с пистолетом отключил свет на АЗС. Когда один из работников вышел, чтобы включить дополнительный источник энергии, злоумышленник проник в комнату оператора заправки. Угрожая ему пистолетом, он потребовал деньги из сейфа. Увидев, что оператор нажал тревожную кнопку, злоумышленник похитил 7 тыс. рублей и сбежал.

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