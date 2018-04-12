В Крыловском районе заработала первая блочно-модульная котельная

Прежняя котельная в станице Новосергиевской устарела, Ростехнадзор запретил ее эксплуатировать.

Новый источник тепла построен буквально за три месяца, технические пуски уже состоялись. Чиновники успели подсчитать: благодаря экономичности нового оборудования в бюджете поселения будет оставаться порядка 900 тыс. рублей.

«При апробации котельной мы, во-первых, не видим никаких выбросов. Для нас экология тоже является важным моментом. Во-вторых, новые технологии позволяют равномерно распределять температуру по всем нашим зданиям. Площадь зданий превышает 3 тыс. кв. м», — сказала директор школы № 9 станицы Новосергиевской Маргарита Айрапетян.

Стоимость новой котельной в Крыловском районе составила больше 9 млн рублей. Основную часть расходов покрыл краевой бюджет благодаря программе «Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае».

В минувшем году в крае построено либо капитально модернизировано более 30 котельных. Такое техническое перевооружение происходит как за счет краевой программы, так и за деньги инвесторов.

«Такая программа будет продолжаться и в этом году, выделено 250 млн рублей. В этом году мы планируем в 17 муниципальных образованиях Краснодарского края произвести замену котельных. Сейчас в крае всего 2 тыс. 795 котельных и порядка 40%, которые уже выработали свой ресурс», — пояснил заместитель губернатора Краснодарского края Анатолий Вороновский.

В этом году в крае также модернизируют около 30 отопительных объектов, однако уже сегодня ставится задача через три года запускать до 100 новых котельных в год.

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