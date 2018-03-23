В Крыловском районе женщина вымогала деньги у пенсионеров за несуществующие шубы

Уголовное дело о мошенничестве направили в суд.

По версии следствия, в 2013-2014 годах 43-летняя женщина в Крыловском районе искала дома, в которых живут пенсионеры. Попав в дом, она убеждала хозяев в том, что их дети приобрели у нее шубу, куртки и не расплатились. В случае, если потерпевшие не верили, она со своего мобильного телефона звонила якобы детям потерпевших. Те уговаривали родителей оплатить купленный товар, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Пожилые люди, доверяя незнакомке, передали ей в общем более 60 тыс. рублей. Она скрылась с деньгами и с 2015 года находилась в федеральном розыске.

В феврале 2018 года местонахождение обвиняемой установили. Ее задержали в Краснодаре.

Прокуратура направила уголовное дело в суд. Женщине может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

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