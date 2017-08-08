В Крым через Керченскую переправу за сутки перевезли рекордные 7,6 тыс. машин

Паромной переправой 7 августа воспользовались 49,5 тыс. пассажиров.

Всего в этот день в оба направления перевезли 12,2 тыс. легковых автомобилей, 581 грузовиков, 216 автобусов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании «Морская дирекция».

Поток легковых автомобилей в направлении Крыма за сутки достиг пикового показателя — 7,6 тыс. машин. В прошлом году максимального уровня перевозок в 7,4 тыс. легковушек удалось достичь 15 августа.

С 5 по 7 августа отметили высокий поток желающих посетить Крым. Из-за штормового предупреждения и кратковременных ограничений в работе переправы возникло дополнительное накопление машин в порту Кавказ. В Керченском проливе курсировали шесть паромов, совершавших до 15 кругорейсов за сутки.

Сейчас переправа работает в штатном режиме, время ожидания не превышает одного часа. С 10 по 12 августа прогнозируют ухудшение погоды.

Вернуться на ленту

Источник