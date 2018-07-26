В Крым собираются запустить чартерные поезда

Туроператоры прорабатывают запуск таких составов после введения в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста.

Об этом сообщил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

«Крупные туроператоры России уже вместе с Российскими железными дорогами, экономистами просчитывают различные варианты, такие как чартерные поезда. Страна у нас большая, просторы большие, поэтому поезд без остановок», — цитирует Черняка РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Крымском мосту уложили первые рельсы. На полустров железнодорожники укладывают «бархатный путь».

Автодорожную часть моста открыли для движения 16 мая. На въезде на мост установлено специальное табло с точным прогнозом развития опасных природных явлений.

С начала запуска Крымского моста количество перевозок на Керченской переправе сократилось в сотни раз.

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