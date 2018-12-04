В Крымске 20-летний парень во время ссоры зарезал мать

Преступление произошло 3 декабря в одном из домов на улице Снежной.

По данным следствия, молодой человек жил вместе с 48-летней матерью в одном доме. Днем 3 декабря они были дома. Как рассказал парень, между ним и матерью произошел конфликт, во время ссоры он взял кухонный нож и не менее семи раз ударил женщину в шею.

После этого злоумышленник рассказал о произошедшем по телефону знакомым и вызвал скорую помощь. Медики госпитализировали пострадавшую, она скончалась по пути в больницу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Молодого человека задержали, рассматривается вопрос об аресте. Для установления его вменяемости назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

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