В Крымске 9 мая к «Сопке Героев» пустят автобусы

Из города к мемориальному комплексу будут курсировать семь автобусов с бесплатным проездом для ветеранов.

Два автобуса отправятся в 8:00 от парка на улице Свердлова до мемориала «Вечный огонь» на Комарова.

После завершения торжественного мероприятия, которое начнется в 9:30, семь автобусов отправятся к «Сопке героев». Стоянка автобусов будет организована на улице Западной.

Мероприятие «Слава великому подвигу!» на «Сопке героев» начнется в 11:30, сообщает пресс-служба администрации Крымского района.

Все новости по теме:

День Победы

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник