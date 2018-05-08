В Крымске 9 мая к «Сопке Героев» пустят автобусы

Из города к мемориальному комплексу будут курсировать семь автобусов с бесплатным проездом для ветеранов.
Два автобуса отправятся в 8:00 от парка на улице Свердлова до мемориала «Вечный огонь» на Комарова.
После завершения торжественного мероприятия, которое начнется в 9:30, семь автобусов отправятся к «Сопке героев». Стоянка автобусов будет организована на улице Западной.
Мероприятие «Слава великому подвигу!» на «Сопке героев» начнется в 11:30, сообщает пресс-служба администрации Крымского района.
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