В Крымске мужчина из ревности задушил жену

26 ноября в 13:21

В отношении 51-летнего мужчины возбудили уголовное дело.

Семья с детьми жила в доме на улице Ворошилова. По версии следствия, между супругами были неприязненные отношения, так как мужчина подозревал, что 40-летняя жена ему изменяет.

Ночью 23 ноября мужчина задушил отдыхающую в спальне супругу. О ее смерти он сам сообщил в полицию, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается.

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