В Крымске на военном аэродроме пройдет авиашоу

В мероприятии примут участие летчики четвертой армии ВВС и ПВО.

Авиашоу пройдет 18 августа на военном аэродроме Крымский в рамках дня открытых дверей. Начало — в 9:00. Летчики выполнят комплекс фигур сложного пилотажа пары и по одиночке, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного военного округа.

В воздушной части мероприятия будут задействованы истребители Су-27 и Су-30, штурмовики Су-25, а из транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ будет высажен тактический воздушный десант с флагами родов войск ВС РФ. На земле бойцы ВДВ продемонстрируют навыки владения приемами рукопашного боя.

Все типы авиационной техники, задействованные в полетах, будут также представлены на статическом показе в рамках дня открытых дверей.

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