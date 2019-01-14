В Крымске неизвестные пытались украсть светящееся дерево

В «Желтом квартале» на улице Синева хулиганы повредили электрические провода и само дерево.

«Одно из светящихся деревьев, установленных на “Желтом квартале” на улице Синева, было демонтировано — неизвестные пытались забрать его с собой. Арт-объект перестал работать», — сообщили в пресс-службе администрации Крымского района.

Граждан, которые знают тех, кто повредил дерево, просят сообщить об этом в полицию.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Желтый квартал» в Крымске открыли ко Дню города.

На набережной Новороссийска неизвестные похитили девять малых архитектурных форм — каменных шаров, которые перегораживали проезд. Вес каждого шара — около 200 кг. Личности вандалов установили.

В Новороссийске после случаев вандализма проверят качество новогодних фигур.

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