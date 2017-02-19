В Крымске открыли музей боевой славы «Прорыв Голубой линии»

0
0

bf80045f5a21be47e656c2f5fb1d03b5 В Крымске открыли музей боевой славы «Прорыв Голубой линии» В Крымске в феврале состоялось торжественное открытие музея боевой славы под названием «Прорыв Голубой линии».

Он находится в здании СКЦ Крымского района.

В церемонии открытия приняли участие ветераны, школьники, студенты и жители Крымского района, представители городской и районной администраций. Ветеран Великой Отечественной войны Лев Венедиктов отметил, что появление музея боевой славы — это наглядный пример сохранения истории Малой родины.

Почетные гости перерезали символическую красную ленту. После этого все желающие осмотрели экспозиции музея.

Создание музея было начато в рамках федерального гранта при совместной работе поискового отряда «Кавказ» и отдела по делам молодежи Крымского района, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Источник

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ