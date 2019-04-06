В Крымске отметили годовщину прорыва «Голубой линии»

На мемориале «Вечный огонь» на улице Свердлова почтили память героев Великой Отечественной войны.

В мероприятии участвовали ветераны, школьники, студенты, военнослужащие, представители казачества и патриотического объединения «Центур» из Кисловодска.

Присутствующим напомнили, что в Крымском районе находился один из мощнейших оборонительных участков «Голубой линии». На каждый километр приходилось по 2,5 тыс. мин, позиции фашистских войск прикрывали около 600 пулеметных дотов и других огневых точек.

«Помните всех, кто сражался за счастье нашей страны, за свободу и независимость, не щадя своей жизни, выручая товарищей, погибая, но не сдаваясь, поименно! Мы желаем вам хранить традиции старшего поколения и передать их своим детям, а ваши дети чтобы передали их своим детям», — цитирует заместителя председателя Совета ветеранов Крымского района Валентину Лысенко пресс-служба администрации Крымского района.