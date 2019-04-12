В Крымске погиб подросток, надышавшись газом

Это произошло 11 апреля на улице Крымской.

Два 16-летних парня — студенты одного из учебных заведений Крымска — жили в съемной квартире на улице Крымской. По предварительным данным, вечером 11 апреля подростки купили в магазине баллон сжиженного газа для портативных бытовых приборов. Они принесли его домой и стали вдыхать пары.

Один из несовершеннолетних вышел из комнаты, но услышал, что его приятель стал задыхаться и вернулся в комнату. Подросток оказал другу первую помощь и вызвал скорую помощь. Медики констатировали смерть подростка, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следователь обнаружил и изъял три использованных газовых баллона. При осмотре тела несовершеннолетнего внешних насильственных повреждений не обнаружено. Назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Жизни второго парня ничего не угрожает, от госпитализации он отказался. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проводят проверку, по ее результатам примут процессуальное решение.