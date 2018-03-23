В Крымске посадили на два года мужчину, стрелявшего из окна в девушку

Суд признал злоумышленника виновным в причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней.

Следствием и судом установлено, что в октябре 2017 года 31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения с балкона квартиры выстрелил из пневматической винтовки в 16-летнюю девушку, которая шла по улице Синева. Он нанес несовершеннолетней пулевое ранение брюшной полости, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в прокуратуре Краснодарского края.

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