В Крымске после масштабной реконструкции открыли парк имени Тельмана

Торжественная церемония открытия парка состоялась 25 ноября.

Жители и гости города в течение дня смогут принять участие в празднике с развлекательной программой, конкурсами, мастер-классами и выступлениями творческих коллективов.

Глава Крымского района Сергей Лесь отметил, что более 60 лет в парке имени Тельмана не было такой грандиозной реконструкции. На капитальный ремонт было направлено более 30 млн рублей из федерального и краевого бюджетов.

За три месяца с начала благоустройства парка обустроили карусели и новые пешеходные дорожки. Установили скамейки, светильники, посадили растения и деревья, новые клумбы. Высадили более 1,5 тыс. кустарников и деревьев, 2 тыс. 800 тюльпанов и виол. Уложили 3 тыс. 330 кв. м тротуарной плитки, засеяли 10 тыс. кв. м газона.

Парк включает в себя три больших игровых комплекса для детей разного возраста. Оборудовали зону с тренажерами, место для семейного отдыха.

Капитальное благоустройство зеленой зоны провели в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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