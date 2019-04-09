В Крымске пострадавшая в ДТП трехмесячная девочка скончалась в больнице

В результате аварии 8 апреля также погибла женщина, еще три человека пострадали.

Трехмесячного ребенка перевозили без автолюльки. Он получил травмы, его госпитализировали. Девочка от полученных травм скончалась в больнице.

Сотрудники Госавтоинспекции Кубани предупреждают взрослых об ответственности за жизнь несовершеннолетних пассажиров. Перевозить детей в возрасте младше семи лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля нужно с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 45-летняя местная жительница на Hyundai не уступила дорогу «девяносто девятой», которая ехала по главной дороге во встречном направлении. За рулем легковушки находился 30-летний мужчина.

В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм скончалась.

В Крымскую ЦРБ госпитализировали водителя отечественного автомобиля, а также трех его пассажиров — 28-летнюю и 23-летнюю девушек и ребенка 2019 года рождения.