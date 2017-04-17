В Крымске построят храм святого князя Владимира

В Крымске в 2017 году планируют начать строительство храма святого равноапостольного великого князя Владимира.

Его возведут в микрорайоне «Надежда». Согласно проекту, на территории разобьют аллеи, установят беседку, фонтан и детскую площадку. Общая площадь участка составит 1,4 га.

По благословению епископа Новороссийского и Геленджикского Феогноста уже создали приход храма. Архиерей назначил настоятеля и председателя приходского совета. Им стал протоиерей Сергей Потапов, сообщает пресс-служба администрации Крымского района.

Источник