В Крымске построят храм святого князя Владимира

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c0fa77cd8bc7e0eac050ad42d67c9e96 В Крымске построят храм святого князя Владимира В Крымске в 2017 году планируют начать строительство храма святого равноапостольного великого князя Владимира.

Его возведут в микрорайоне «Надежда». Согласно проекту, на территории разобьют аллеи, установят беседку, фонтан и детскую площадку. Общая площадь участка составит 1,4 га.

По благословению епископа Новороссийского и Геленджикского Феогноста уже создали приход храма. Архиерей назначил настоятеля и председателя приходского совета. Им стал протоиерей Сергей Потапов, сообщает пресс-служба администрации Крымского района.

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