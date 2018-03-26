В Крымске стартовал сбор подписей за присвоение звания Города воинской славы

Специальную акцию провели волонтеры. Они предлагали людям заполнить опросные листы.
Именно через Крымск в годы Великой Отечественной войны проходила Голубая линия — знаменитое оборонительное укрепление фашистов, а сражения в небе над районом стали одними из самых масштабных за всю историю войны.
Сбор подписей — это только первый этап работы. Волонтерам нужно опросить население Крымска, а это около 40 тыс. человек. Если предложение поддержит большинство жителей, то его рассмотрят местные депутаты. Затем свое слово должны сказать представители кубанского парламента. Окончательное решение о присвоении почетного звания принимает президент России, который возглавляет организационный комитет «Победа».
На Кубани пока два города воинской славы. Это Анапа и Туапсе.
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