В Крымске стартовала реконструкция парка имени Тельмана

Работы по благоустройству зеленой зоны планируют завершить к ноябрю.

В центральном городском парке 21 августа демонтировали старую плитку и спилили деревья, которые представляли угрозу для посетителей.

В парке собираются высадить новые деревья, установить еще одну детскую площадку с горками, а фонтан сделать музыкальным.

«Это лицо города. Здесь любят отдыхать жители, гуляют с детьми. Благодаря участию в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды» — это будет совершенно другой парк: современный, удобный и комфортный», — отметил глава Крымского района Сергей Лесь.

На реконструкцию парка выделено более 30 млн рублей из федерального и краевого бюджетов, сообщает пресс-служба районной администрации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани планируют увеличить количество зеленых зон. Об этом 25 июня заявил губернатор.

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