Все городские службы 4 января находятся в режиме готовности.

В Нижнебаканском, Пригородном и Мерчанском поселениях включили кратковременные сирены для оповещения о возможном подтоплении.

«Жителей, которые находятся в зоне затопления, призвали собрать документы и вещи первой необходимости, выгнать на возвышенность транспортные средства», — рассказали в пресс-службе администрации Крымского района.

В пресс-службе добавили, что когда звучит прерывистая сирена — это означает «Внимание всем». Необходимо быть бдительными и не покидать свои дома. Если сирены будут звучать непрерывно — необходимо готовиться к эвакуации.

«Включение системы оповещения связано с выпадением обильных осадков и поднятием уровня воды в реках, который не достиг опасных отметок. Сейчас уровень воды в реках уменьшается, ситуация нормализуется», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

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