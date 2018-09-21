В Крымске захоронили останки советского бойца Федора Черного

Уроженец Кубани погиб в Смоленской области. Его останки обнаружили местные поисковики.
Имя бойца помог восстановить солдатский медальон, на котором был указан адрес. Надпись «Краснодарский край» и название улицы видны хорошо, а вот номер дома стерт временем. Добровольцы по спискам участников боя сумели определить имя хозяина медальона, а затем найти родственников красноармейца. Они 77 лет ничего о нем не знали.
«Привезли его обратно домой. Это очень много для нас значит. Могу своих детей, внуков приводить, показывать им, что здесь мой прадед, рассказывать, как я ездил за его останками. Это честь и гордость», — сказал правнук Федора Черного, участник военно-патриотического клуба «Штурм» Александр Черный.
Останки Федора Черного перезахоронили на «Сопке Героев». Здесь в 1943 году проходили сражения с немецко-фашистскими захватчиками. В ходе боев за эту высоту погибло более 16 тыс. советских солдат.
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