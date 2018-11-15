В Крымске женщина украла у нового знакомого арбалет

Ранее подозреваемая уже совершила несколько краж в Новороссийске и Крымском районе.

В полицию обратился 45-летний местный житель. Мужчина рассказал, что познакомился с женщиной и пригласил ее в гости. Утром новой знакомой в доме не оказалось. Она украла у мужчины телефон, ноутбук и спортивный арбалет.

Полицейские установили, что к краже причастна 33-летняя местная жительница. Она уже была в федеральном розыске за кражу ноутбука. Женщина причастна к еще одной краже в Крымском районе, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Подозреваемую задержали. Имущество изъяли и вернули законному владельцу. Возбудили уголовное дело.

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