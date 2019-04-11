В Крымском районе будут судить мужчину за вырубку деревьев на 1,5 млн рублей

В суд направили уголовное дело о незаконной вырубке деревьев в особо крупном размере.

Полицейские задержали 65-летнего жителя Крымского района на территории хутора Львовского во время вырубки леса. Злоумышленник успел срубить около 50 деревьев: вязы и клены, кустарник фундука. Сумма общего ущерба составила более 1,5 млн рублей.

На период предварительного следствия задержанному была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения. Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.