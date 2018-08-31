В Крымском районе адвоката и экс-полицейского будут судить за обещание закрыть дело за взятку

Их задержали оперативные сотрудники УФСБ РФ по краю.

По версии следствия, в июле 2017 года адвокат знал об обстоятельствах уголовного дела в отношении женщины, подозреваемой в мошенничестве и фальсификации доказательств в суде. Ранее он осуществлял ее защиту. Юрист рассказал об этом дознавателю полиции.

«Адвокат и дознаватель при встречах с родственницей подозреваемой убедили ее в необходимости передачи им 2 млн рублей за содействие в прекращении уголовного преследования в отношении женщины», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Женщина передала информацию родственнице, затем они сообщили о противоправных действиях адвоката и сотрудника полиции в правоохранительные органы. Родственница подозреваемой 5 декабря 2017 встретилась с адвокатом в Крымске и передала ему деньги. Его задержали сотрудники отдела в Крымске УФСБ РФ по краю.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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