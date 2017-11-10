В Крымском районе благоустроили несколько школ

В зданиях отремонтировали спортзал, запустили газовую котельную, оборудовали теплый туалет.

Школу № 16 в селе Молдованском подключили к собственной электроподстанции. Она позволила сделать здание независимым от сельских энергосетей. Здесь теперь не только светло, но и тепло. Запустили газовую котельную, которая согреет большой спортивный зал. Его построили несколько лет назад, но заниматься в нем школьники не могли. Новшества для 16-й школы обошлись инвестору в 12 млн рублей.

«Сегодня благодаря вводу в эксплуатацию этой подстанции спортзал работает на полную мощность, в школе нет перебоев с электричеством, пищеблок работает как положено. И самое главное, конечно, новая газовая котельная, которая буквально на днях введена в эксплуатацию», — сказала директор школы № 16 Вера Врадий.

На хуторе Павловском ученикам школы № 62 несколько лет приходилось играть в футбол в старом спортзале. В прошлом году на капитальный ремонт выделили средства из федерального и муниципального бюджетов. Теперь эстафеты проводят в новых стенах.

— Сколько потратили?

— 2,5 млн рублей.

— Сколько делали ремонт?

— Делали четыре месяца.

Комфортнее стало и ученикам 60-й школы в селе Новопокровском. Буквально за месяц в образовательном учреждении возвели модульный теплый туалет.

В подобной реконструкции в крае нуждаются еще 17 объектов. В каждом новый санузел появится уже к следующему учебному году.

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