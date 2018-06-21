В Крымском районе будут судить мужчину, ранившего ножом дочь и бывшую жену

Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство двух человек и угрозе убийством. В июне материалы дела передали в суд.

По данным следствия, семья незадолго до происшествия переехала из Томской области в Краснодарский край. Супруги конфликтовали, поэтому жили раздельно. Вечером 2 апреля мужчина приехал к дому своего тестя в Крымске, где жила его бывшая супруга и его дочь. Он собирался забрать их с собой в Краснодар.

Мужчина зашел в дом, на первом этаже он встретил бывшего тестя. Он приставил к его горлу нож и спросил, где жена и ребенок. После этого он поднялся на второй этаж, нашел там жену. Та отказалась ехать с ним в Краснодар. Между бывшими супругами произошел конфликт. Тогда злоумышленник складным туристическим ножом ударил в живот свою дочь, а после этого несколько раз ранил жену, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Отец пострадавшей и его сожительница сумели вызвать полицейских. Это помешало злоумышленнику убить женщину и ребенка. Его задержали, пострадавших спасли.

Возбудили уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью и угрозе убийством. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемый вменяем. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела передали в суд.

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