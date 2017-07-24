В Крымском районе будут судить парня, забившего знакомого камнем

В июле завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя станицы Нижнебаканской.

Его обвиняют в убийстве 38-летнего мужчины. По версии следствия, 20 мая парень, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле продуктового магазина на улице Ленина в станице Нижнебаканской, встретил своего знакомого. Во время разговора между ними возник конфликт. Молодой человек ударил оппонента по лицу. От этого мужчина упал на землю. Злоумышленник взял камень и бросил его с высоты собственного роста на голову знакомого. Затем, сев сверху потерпевшего, продолжил наносить удары кулаками и осколками расколовшегося камня по голове. Смерть мужчины наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы.

Парень рассказал о произошедшем родственникам. В этот же день его задержали. Сейчас он находится под стражей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Правоохранители собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Нижнебаканской местный житель до смерти забил камнем знакомого за оскорбление матери. По версии следствия, 27-летний местный житель был знаком с 38-летним приятелем своего отца, с которым тот часто выпивал алкоголь. По его словам, знакомый отца не раз оскорблял его мать, из-за чего между ними сложились неприязненные отношения.

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