В Крымском районе директора организации будут судить за подкуп

Мужчину также обвиняют в подделке документов.

По версии следствия, в феврале к директору ООО «Учебно-компьютерный центр» обратилась девушка, которая хотела пройти курс обучения по работе в программе бухгалтерии. Мужчина предложил выдать ей свидетельство курса без его фактического прослушивания и внести в трудовой договор и трудовую книжку сведения о наличии у нее стажа работы в должности бухгалтера без фактического осуществления трудовой деятельности за 65 тыс. рублей.

Девушка согласилась, однако сообщила об этом в полицию. Заявительница 28 февраля встретилась с мужчиной и передала ему деньги. Подозреваемого задержали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о коммерческом подкупе и подделке документов. Следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд.

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