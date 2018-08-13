В Крымском районе грузовик столкнулся с иномаркой и врезался в дом

Авария произошла 13 августа около 19:30 на дороге Крымск — Джигинка в станице Варениковской.

По предварительным данным, мужчина за рулем грузового автомобиля Freightliner не справился с управлением и заехал на тротуар. После этого машина по касательной столкнулась с автомобилем Nissan и врезалась в частный дом.

В результате ДТП в лечебное учреждение для проведения обследования доставили двух пассажиров иномарки — детей 2008 и 2011 годов рождения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Полицейские продолжают работу на месте аварии. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

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