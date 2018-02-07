В Крымском районе иномарка на встречке врезалась в «газель», погиб мужчина

Авария произошла 6 февраля около 7:00 в районе 105-го километра автодороги Краснодар — Верхнебаканский.

По предварительным данным, 31-летний мужчина на Hyundai не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в «газель».

В результате ДТП водитель иномарки погиб, 55-летний пассажир микроавтобуса с травмами был госпитализирован, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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