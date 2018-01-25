В Крымском районе иномарка врезалась в дерево

Авария произошла 24 января около 1:00 в районе 8-го километра дороги село Экономическое — станица Нижнебаканская.

По предварительным данным, 25-летний молодой человек за рулем Honda Civic на закруглении проезжей части дороги, в зоне действия знака «опасный поворот», превысил скорость, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Водителя иномарки с травмами госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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