В Крымском районе иномарка врезалась в грузовик

ДТП произошло 9 октября в 12:10 на дороге Краснодар — Новороссийск.

По предварительным данным, 36-летний водитель Toyota не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся с грузовым автомобилем DАF с полуприцепом, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП пострадали пассажиры легкового автомобиля: 38-летняя женщина и двое мужчин 1987 и 1952 года рождения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Все обстоятельства аварии выясняются.

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