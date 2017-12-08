В Крымском районе ликвидировали авиационную бомбу времен войны

Снаряд, который пролежал под землей больше 70 лет, откопали рабочие.

На этом месте они возводят автомобильный мост. В любой момент строительная техника могла задеть бомбу и привести ее в действие. Чтобы поднять на поверхность находку и при этом не допустить детонации, пришлось вызывать специалистов спасательной инженерной группы.

«Будут соблюдаться меры безопасности согласно всем инструкциям. Снаряд будет вывезен, будет выставлено оцепление, будут работать различные структуры МВД, МЧС и медики», — сказал инженер спасательной группы Донского спасательного центра Андрей Поволоцкий.

Вес авиабомбы — 100 кг. Со всеми предосторожностями ее вывезли за город, а затем привели в действие в безлюдном карьере.

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