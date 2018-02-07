В Крымском районе мужчина не обратился в больницу после драки и умер

По факту избиения мужчины задержали его знакомого, гражданина Республики Армения.

По версии следствия, вечером 1 февраля 45-летний мужчина находился в гостях у 67-летнего соотечественника в Крымске, они распивали спиртные напитки. Во время застолья между ними возник конфликт. Гость избил пенсионера, а потом ушел, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Потерпевший не стал обращаться за медицинской помощью и через двое суток скончался. Его сожительница обратилась в правоохранительные органы.

Согласно экспертизе, смерть мужчины наступила из-за черепно-мозговой травмы и перелома основания свода черепа. Подозреваемого задержали. Расследование уголовного дела продолжается.

Вернуться на ленту

Источник