В Крымском районе мужчина трубой убил охранника

В селе Киевском 17 января обнаружили тело 66-летнего мужчины с черепно-мозговой травмой.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Следствие установило причастность к преступлению 38-летнего коллеги погибшего, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Установлено, что 66-летний мужчина работал охранником в одной из организаций села Киевского. По версии следствия, вечером 16 января 38-летний мужчина находился дома на хуторе Плавненском и распивал алкоголь. Когда спиртное закончилось, он выехал на своем автомобиле купить еще. Так как денег у мужчины не было, он решился на кражу. Приехав к месту своей работы, он проник на территорию организации, но встретил там охранника и испугался. Злоумышленник нанес коллеге несколько ударов по голове металлической трубой, потом похитил имущество организации и скрылся. Утром погибшего обнаружил его сменщик и сообщил в полицию.

Преступление было раскрыто спустя шесть дней. Подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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