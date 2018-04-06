В Крымском районе на месте воздушного сражения проведут поисковую экспедицию

Участие в ней примут около 200 человек.

«В июле будет экспедиция по местам Битвы за Кавказ, в Крымске, посвященная воздушному сражению над Кубанью. Мы будем поднимать самолеты, устанавливать экипажи», — сообщил руководитель ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск» Виталий Фоменко.

Фоменко напомнил, что сражение в небе над Кубанью началось 17 апреля 1943 года, продлилось три месяца и было одним из крупнейших сражений в Великой Отечественной войне. Именно над Кубанью произошел перелом в Великой Отечественной войне в небе.

Экспедиция продлится неделю. Для участия в ней приедут поисковики со всей России. Планируется выполнить большой объем работ.

«Уже точно собираются Липецк, Ульяновск и другие регионы центральной полосы, Санкт-Петербург, Севастополь, Чеченская Республика, Ингушетия, Карачаево-Черкесия», — рассказал Фоменко.

Он добавил, что в конце апреля кубанские поисковики отправятся в автопробег в честь 75-летия сражения и установят пять памятных табличек в память о погибших экипажах, личности и места гибели которых были недавно установлены, сообщает ТАСС.

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